Роспотребнадзор провел 19 тысяч проверок среди продавцов и производителей снюса

Активная борьба со снюсом на территории России началась после указа Дмитрия Медведева. Фото: Wikipedia

Активная борьба со снюсом на территории России началась после указа Дмитрия Медведева. Фото: Wikipedia

В Роспотребнадзоре продолжают активную борьбу с распространением запрещенных никотиносодержащих некурительных смесей.

Так, в понедельник, 30 декабря, ведомство отчиталось, что за последние дни провело 19 тысяч проверок среди производителей и продавцов так называемого снюса. Больше половины из них Роспотребнадзор посещал совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

По результатам обысков, выявлено 872 тысячи единиц продукции, запрещенной к продаже, при этом подавляющая часть, 805 тысяч, произведена за границей. Все обнаруженные никотиносодержащие смеси изъяты из оборота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках оперативных мероприятий в Тосненском районе Ленинградской области наши склад со снюсом. Все содержимое — 31 тысяч единиц продукции, — опечатали и арестовали.