В Ленобласти нашли склад с запрещенным снюсом

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники Роспотребнадзора обнаружили склад с никотиносодержащими смесями, запрещенными в России.

Об опасной находке в Ленобласти стало известно в субботу, 28 декабря. Снюс (увлажненный табак) нашли в ходе оперативных мероприятий, посвященных поиску производств запрещенного табака в 47 регионе. Документов, подтверждающих безопасность продукции, не обнаружено. На данный момент содержимое склада, 31 тысяча единиц продукции, опечатано и арестовано.

Подобные операции проводятся по всей стране, поскольку участились случаи отравлений, вызванных снюсом. Причиной тому — высокая концентрации никотина в нем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете никотиносодержащих смесей. Разыскивается еще 5 производств запрещенного табака.