В Петербурге ввели запрет на продажу никотиносодержащих смесей

Петербургский Роспотребнадзор принялся за магазины, продающие никотиносодержащие смеси, аналогичные снюсу, — запрещенному в России увлажнённому табаку.

На сегодняшний день из розничной продажи в Санкт-Петербурге изъяли более трех тысяч единиц различных никотиносодержащих смесей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, владельцам торговых точек, реализующих подобно продукцию, были направлены предупреждения.

В Северной столице находится шесть предприятий, производящих никотиносодержащие смеси. Местонахождение пяти из них устанавливается, в одном обнаруженном изъяли 31 тысячу единиц товара.

Отметим, что никотин в любом виде является психотропным веществом, вызывающим привыкание, что негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатора Ленобласти Александра Дрозденко раскритиковали за несвоевременное подписание закона о запрете снюса.