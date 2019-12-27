Дрозденко раскритиковали за распоряжение о запрете снюса

Ленинградцы считают, что закон нужно было подписать еще несколько лет назад.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в Instagram-аккаунте. Он написал, что в последнее время в регионе пользуется популярностью снюсы – никотиносодержащие конфеты и жвачки. Дрозденко призвал родителей быть внимательнее и не позволять своим детям их покупать. Глава региона подписал распоряжение, согласно которому продавать снюсы несовершеннолетним теперь нельзя.

Ленинградцы убеждены: такие опасные конфеты популярны уже несколько лет и раньше нужно было думать.

«Это было популярно у школьников лет так 5 назад, вовремя Вы», «Теперь это Распоряжение должно исполнятся на 300%, саботажников всех на Чукотку»,

— пишут пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что служебная собака не пропустила автобус с контрабандой «снюса» через Выборгскую таможню.