Власти Ленобласти раздадут молодым семьям 110 млн рублей на новое жилье

Они смогут приобрести недвижимости в течение семи месяцев после получения сертификата.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает администрация Ленинградской области. В конце января 2020 года 82 молодым семьям раздадут сертификаты на покупку жилья. На улучшение жилищных условий власти выделили 110 миллионов рублей. Деньги, полученные из бюджета, супруги должны будут потратить в течение семи месяцев с момента оформления сертификата. Для того, чтобы участвовать в программе, одному из родителей должно быть меньше 35 лет.

Уточняется, что помогать молодым семьям будут силами федерального, областного и местного бюджетов. Средства направлены в 29 муниципальных образований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге молодежи выделят жилье в историческом центре. Беглов отметил, что это очень значимый проект и подчеркнул, что молодежь «должна жить в центральных районах». Именно для этого реконструируют исторические здания.