В Петербурге молодежи выделят жилье в историческом центре

В Петербурге молодежи выделят жилье в историческом центре
Губернатор проверил ход работ. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов проверил ход капитального ремонта старинного дома №128 на набережной Обводного канала, квартиры в котором выделят молодежи.

Новыми владельцами отремонтированного жилья станут участники целевой программы «Молодежи — доступное жилье». Беглов отметил, что это очень значимый проект и подчеркнул, что молодежь «должна жить в центральных районах». Именно для этого реконструируют исторические здания.

Глава города добавил, что первые этажи в отреставрированных домах будут принадлежать городу, чтобы в них смогла разместиться вся необходимая социальная инфраструктура. Квартиры планируется передать новым владельцам уже в марте 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на вторичное жилье в Северной столице достигли максимальных значений.

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В Петербурге молодежи выделят жилье в историческом центре
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