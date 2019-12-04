Цены на вторичное жилье в Петербурге достигли максимума

Цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья в Северной столице достигла исторического максимума — 124,6 тысяч рублей.

В течение 2019 года стоимость вторичного жилья в Петерубге выросла на 4,6%. За последние два года квартиры в этом сегменте стали дороже на 11%. Такого резкого роста не наблюдалось на протяжении нескольких лет, с 2015 года, когда цены резко поднялись с 103 до 110 тысяч за квадратный метр. Что, однако, все равно было почти на 15 тысяч рублей меньше, чем на сегодняшний день.

Нынешнее повышение, по мнению экспертов, связано с ростом цен на первичном рынке. При этом отметим, что современные жилые комплексы приобретают все большую популярность, в то время как квартиры в историческом центре дешевеют, достигая около 100 тысяч рублей за кв. м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге все меньше вкладываются в недвижимость.