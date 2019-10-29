В Петербурге стали меньше инвестировать в недвижимость

По мнению аналитиков, следующий год может дать, в лучшем случае, лишь небольшой прирост к общему объему сделок. Фото: https://pixabay.com

По мнению аналитиков, следующий год может дать, в лучшем случае, лишь небольшой прирост к общему объему сделок. Фото: https://pixabay.com

За прошедшие девять месяцев 2019 года объем инвестиций в недвижимость Северной столицы упал в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года.

По мнению экспертов, резкое уменьшение объема вложений в недвижимость связано с падением интереса к приобретению земельной собственности под строительство домов. Кроме того, аналитики ожидают не менее серьезных изменений и в следующем году.

Как пишет РБК, ссылаясь на агентство Colliers International, с января по сентябрь вложения в земельные участки в Петербурге упали с $360 миллионов до $154. Однако при этом наблюдается рост объема сделок на покупку апартаментов, который на 28,6% выше чем за аналогичный период 2018 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Московский кредитный банк открыл ломбардное кредитование с возможностью залога коммерческой недвижимости.