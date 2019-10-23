МКБ запустил ломбардное кредитование под залог коммерческой недвижимости

МКБ запустил ломбардное кредитование под залог коммерческой недвижимости
В качестве залога банк рассматривает как строящиеся, так и готовые объекты коммерческой недвижимости. Фото: pixabay

23 октября Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ломбардного кредитования под залог коммерческой недвижимости.

Эта форма кредитования предоставляется на любые цели, включая приобретение недвижимости, пополнение оборотных средств или инвестирование в основные средства компании. В качестве залога банк рассматривает как строящиеся, так и готовые объекты коммерческой недвижимости.

«МКБ стремится предоставить своим клиентам удобный сервис в сочетании с индивидуальным подходом и высоким качеством обслуживания. Когда клиенту требуется дополнительное финансирование мы проводим предварительную оценку залога в течение суток с момента обращения, и уже в течение 30 рабочих дней готовы гарантировать получение средств, не требуя при этом какого-либо дополнительного обеспечения помимо объекта недвижимости»,

— прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Филипп Литвиненко.

Предприниматели могут получить кредит в размере от 5 до 250 млн рублей, сроком до 10 лет и с возможностью отсрочки погашения основного долга. Подробнее узнать о продукте и оставить заявку на кредит можно на официальном сайте банка.

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