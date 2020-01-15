В Новой Ладоге неизвестный хватал девочку за руку и пытался усадить к себе в машину

Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Ребенка удалось вырваться и убежать в школу. Мужчину разыскивает полиция.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили gazeta.spb.ru, все случилось во вторник в Новой Ладоге. 11-летняя девочка шла в школу, когда к ней подошел пожилой мужчина в камуфляже и потребовал проследовать за ним. Школьница отказывалась, но злоумышленник настаивал – он схватил ребенка за руку и силой пытался усадить в машину. К счастью, девочке удалось вырваться и убежать в сторону школу. Мужчина скрылся с места происшествия, а ребенок обо всем рассказала родителям.

О разыскиваемом известно, что ему на вид около 55 лет, рост 170 сантиметров, лицо округлое, волосы седые и коротки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино разыскивают мужчину, изнасиловавшего школьницу. На 22-летнего безработного местного жителя в полицию заявила мать девочки.

новая ладога похищение ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российским банкам грозят проблемы из-за прекращения поддержки Windows 7
Прокуратура требует сделать кинотеатр в Петербурге доступным для инвалидов
В Новой Ладоге неизвестный хватал девочку за руку и пытался усадить к себе ...
Под Лугой мужчина насмерть сбила Audi
Знакомый с ножом похитил у петербуржца музыкальную систему
Такси снесло ограждение и вылетело на тротуар на Маршала Казакова
Власти Ленобласти раздадут молодым семьям 110 млн рублей на новое жилье
Беглова просят пересмотреть повышение тарифов на капремонт