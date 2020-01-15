В Колпино разыскивают мужчину, изнасиловавшего школьницу

На 22-летнего безработного местного жителя в полицию заявила мать девочки.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили в gazeta.spb.ru, во вторник в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она заявила, что ее дочь-школьницу 16 лет неоднократно насиловал 22-летний житель Колпино. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что подозреваемый в растлении малолетней ранее обвинялся в нанесении побоев и хранение наркотиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина из Подпорожья дважды изнасиловал инвалида. Изнасилование произошло вечером 8 января. Женщина находилась в лесополосе, недалеко от проспекта Ленина, когда на неё напал неизвестный.