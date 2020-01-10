Мужчина из Подпорожья дважды изнасиловал инвалида

Мужчина из Подпорожья дважды изнасиловал инвалида
В Ленобласти изнасиловали инвалида. Фото: pixabay.com

В городе Подпорожье Ленинградской области женщина-инвалид третьей группы дважды была изнасилована. По подозрению задержан 42-летний безработный местный житель.

Как стало известно gazeta.spb.ru, изнасилование произошло вечером 8 января. Женщина находилась в лесополосе, недалеко от проспекта Ленина, когда на неё напал неизвестный.

Угрожая ножом, мужчина изнасиловал её, затем увел в нежилой барак на Песочной улице и изнасиловал снова.

После чего отобрал у женщины телефон, довел её до проспекта Ленина и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный житель Подпорожья. Мужчина объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области неизвестный изнасиловал пенсионерку и отобрал у неё тысячу рублей.

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