Классным руководителям будут доплачивать с 1 сентября 2020 года

Классным руководителям будут доплачивать с 1 сентября 2020 года
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Скриншот.

Путин отметил, как важна работа таких педагогов, ведь они не только обучают, но и воспитывают.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он заявил, что учитель – одна из важнейших профессий, поэтому труд педагога должен оплачиваться достойно. Классным руководителям глава страны предложил доплачивать как минимум пять тысяч рублей с 1 сентября 2020 года. При этом все остальные выплаты должны оставаться – на этом Путин остановил свое внимание.

Говоря об образовании, он также подчеркнул, что необходимо увеличивать количество бюджетных мест в вузах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что материнский капитал будут выплачивать на первого ребенка. Путин предложил кормить детей до четвертого класса горячими обедами.

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