Доступ к особо важным сайтам станет бесплатным для всех граждан

Путин требует не брать деньги за вход на определенные станицы в интернете.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он заявил, что 2020 год – год технологий и необходимо, чтобы у каждого россиянина был доступ в интернет, независимо от уровня дохода. Поэтому президент предложил создать перечень сайтов, на которые смогут зайти все, не платя за это ни рубля. О каких именно страницах идет речь – не уточняется, но инициативу поддержали аплодисментами.

Глава России также отметил, что горд Россией, ведь в нашей стране есть собственные социальные сети, мессенджеры и это нужно продолжать развивать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил сконцентрировать внимание на оказании первичной медпомощи.