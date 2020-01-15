«Мега Дыбенко» эвакуировали, а потом передумали

Петербуржцы пишут, что магазины работают в штатном режиме, так что можно спокойно ехать за покупками.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что «Мега Дыбенко» эвакуировали в обед, но через считанные минуты эвакуацию отменили и людей запустили обратно.

«Мега» работает в обычном режиме»,

— уверяет пользовательница в комментариях. Ее поддержали многие посетители.

Напоминаем, что сегодня с самого утра эвакуировали несколько судов Санкт-Петербурга, а также школ, но ничего опасного не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после дня отдыха анонимы снова «заминировали» суды Петербурга. В городе эвакуировали Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Сестрорецкий и Василеостровский районные суды.