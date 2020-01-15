После дня отдыха анонимы снова «заминировали» суды Петербурга

После дня отдыха анонимы снова &#171;заминировали&#187; суды Петербурга
В Петербурге эвакуируют Октябрьский районный суд. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

В Петербурге началась новая серия эвакуация. Районные суды получили анонимные письма с угрозами взрыва утром 15 января.

Неизвестные после дня перерыва вернулись к рассылке. Одни из первых сообщений пришли на электронные адреса судов в 7:53 и 7:44 утра.

«А нам вчера писем о заминировании не приходило. Сегодня, к сожалению, это не так», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В городе эвакуируют Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Сестрорецкий и Василеостровский районные суды. Здания предстоит проверить на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Анонимные письма с угрозами взрыва начали приходить в ноябре 2019 года. Неизвестные сообщают о минировании судов, больниц, школ, детских садов, торговых центров, станций метро и других объектов. Ничего опасного обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об эвакуации районных судов в понедельник, 13 января.

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