В Петербурге снова эвакуируют районные суды

Рабочая неделя в Петербурге началась с очередной волны «минирований». Сообщения об угрозах взрыва в понедельник, 13 января, получили районный суды.

В городе эвакуируют здания Василеостровского районного суда на Среднем проспекте В.О., Приморского районного суда на улице Савушкина и Сестрорецкого районного суда на улице Володарского. О проверке сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Специалистам предстоит осмотреть здания на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Письма с угрозами взрыва приходят на электронные адреса районных судов с ноября 2019 года. В список «минеров» попадают больницы, школы, детсады, вузы, вокзалы, станции метро, магазины, торговые центры, музеи и другие здания. Ничего опасного найдено не было. Все сообщения оказались ложными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 января в Петербурге эвакуировали 9 тыс. 729 человек. Всего было осмотрено 267 объектов.