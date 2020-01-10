В Петербурге почти 10 тысяч человек эвакуировали из-за анонимных писем

Начавшаяся в 2019 году волна эвакуаций в Петербурге продолжается. В первый рабочий день, 9 января, из анонимных сообщений о минировании проверили 267 адресов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на электронные адреса районных судов города утром 9 января пришли письма с угрозами взрыва. Отправлены они были с IP-адресов, зарегистрированных в Нидерландах.

На наличие опасных предметов проверили 267 объектов, в том числе 18 зданий судов, 103 детских сада, 42 торговых комплекса, 30 магазинов, аэропорт Пулково и Государственный Эрмитаж. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Всего в Петербурге эвакуировали 9 тыс. 729 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге днем 9 января эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Мега Дыбенко».