С 18 января вестибюли «Дунайской» и «Проспекта Славы» изменят режим работы

В метрополитене просят с пониманием отнестись к изменениям в работе вестибюлей и планировать свой маршрут, учитывая их.

Время работы вестибюлей станций «Дунайская» и «Проспект Славы» Фрунзенско-Приморской линии будет изменено с 18 января. Об этом в среду, 15 января, сообщают в пресс-службе петербургского метрополитена. Изменения коснутся вестибюля-1 «Дунайской» и вестибюля-2 «Проспекта Славы».

На вход и выход с 18 января вестибюли заработают с 6:30 утра. Уже в 22:00 вестибюли будут закрывать на вход, а в 22:10 — на выход. С чем связаны изменения в работе вестибюлей фиолетовой ветки представители подземки, однако, не рассказали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возле входа в вестибюль станции метро «Балтийской», закрытый в связи с ремонтом эскалатора, собралась толпа людей.