Толпа петербуржцев пришла к закрытой «Балтийской»

Толпа петербуржцев пришла к закрытой «Балтийской»
Метро. Фото:vk.com/spb_today_unpublished

Жители Санкт-Петербурга в четверг, 9 января, обнаружили, что станция метрополитена «Балтийская» закрыта. У входа в метро столпились люди.

О сложившейся ситуации сообщили в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы также опубликовали в Сети фотографию у входа в метро. На фотографии видно, что у станции метро стоит толпа людей.

Станцию ремонтируют с 8 января по 12 февраля 202 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи рассказали как вернуться в рабочий ритм после праздников. Для того, что освежиться, врачи посоветовали людям совершать прогулку до работы пешком. Также в первый рабочий день посоветовали не перегружать себя работой.

метро праздники спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Толпа петербуржцев пришла к закрытой «Балтийской»
В квартире в Рыбацком муж обнаружил труп супруги с пробитой головой
У безработного петербуржца угнали Mercedes за 1,5 млн рублей
В отеле на Старо-Петергофском нашли труп мужчины, который находился в ...
В Петербурге прошла волна эвакуаций судов
В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии
Зеленский призвал воздержаться от спекуляций на тему причин авиакатастрофы ...