Толпа петербуржцев пришла к закрытой «Балтийской»

Жители Санкт-Петербурга в четверг, 9 января, обнаружили, что станция метрополитена «Балтийская» закрыта. У входа в метро столпились люди.

О сложившейся ситуации сообщили в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы также опубликовали в Сети фотографию у входа в метро. На фотографии видно, что у станции метро стоит толпа людей.

Станцию ремонтируют с 8 января по 12 февраля 202 года.

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