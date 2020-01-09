Врачи рассказали как вернуться в рабочий ритм после Нового года

Советуют также не пренебрегать профилактикой болезней.Фото: pixabay

Советуют также не пренебрегать профилактикой болезней.Фото: pixabay

Для того, что освежиться, врачи посоветовали людям совершать прогулку до работы пешком. Также в первый рабочий день посоветовали не перегружать себя работой.

Врачи посоветовали перед первым днем работы не сидеть допоздна, а сам день начать с теплого душа.

Помочь работе сосудистой системы дополнительно помогут зеленый чай с кусочком шоколада. Об этом сообщают РИА Новости.