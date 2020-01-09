Врачи рассказали как вернуться в рабочий ритм после Нового года

Врачи рассказали как вернуться в рабочий ритм после Нового года
Советуют также не пренебрегать профилактикой болезней.Фото: pixabay
Для того, что освежиться, врачи посоветовали людям совершать прогулку до работы пешком. Также в первый рабочий день посоветовали не перегружать себя работой.
Врачи посоветовали перед первым днем работы не сидеть допоздна, а сам день начать с теплого душа.
Помочь работе сосудистой системы дополнительно помогут зеленый чай с кусочком шоколада. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области дебоширят бобры. Очевидцы опубликовали в Сети фотографии, на которых изображены результаты бурной работы бобров. От деятельности животных пострадали деревья.
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