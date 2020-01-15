Петербуржец незаконно прописал у себя в квартире пятерых мигрантов

Житель Санкт-Петербурга организовал незаконное пребывание на территории РФ пятерых иностранных граждан, предоставив им прописку.

Мужчина поставил на миграционный учет по месту собственного жительства пятерых иностранцев, хотя на самом деле не собирался предоставлять им жилплощадь. Как выяснилось, обвиняемый не знал, что в совершаемых им действиях есть что-то противозаконное. Мигранты заверили его, что это стандартная процедура, сообщают в пресс-службе городской прокуратуры.

Кроме того, за «услугу» житель Северной столицы получил денежное вознаграждение. Тем не менее, свою вину петербуржец признал и раскаялся. Суд учел все обстоятельства и назначил обвиняемому штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель города на Неве проведет за решеткой восемь лет за убийство соседа.