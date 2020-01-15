Жителя Романовки судят за убийство матери и нападение на брата

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство. Обвиняемым по делу проходит 18-летний житель поселка Романовка.

По данным следствия, его уличили в убийстве матери и попытке убить 15-летнего брата. В качестве орудия он использовал нож.

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что юноша страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Материалы дела направлены в суд. Следствие полагает, что к юноше должны быть применены принудительные меры медицинского характера.

Убийство произошло 13 июня 2019 года. По версии следствия, молодой человек ножом не менее 33 раз ударил мать в область шеи. От полученных травм она скончалась на месте. После он зашел в спальню брата и не менее 20 раз ударил его ножом. От большей части из них ему удалось уклониться. Юноша также предпринял попытку задушить брата. Младшему удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщину, подозреваемую в убийстве бывшего мужа, отпустили под подписку о невыезде. Она утверждает, что задушила мужчину, когда тот пытался изнасиловать её дочь.