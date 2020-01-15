В Гатчине мать, задушившую мужа ради дочери, отпустили под подписку о невыезде

Подозреваемая утверждает, что убила мужчину, когда тот пытался изнасиловать её дочь. Фото: pixabay.com

Подозреваемая утверждает, что убила мужчину, когда тот пытался изнасиловать её дочь. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении 36-летней жительницы Гатчины. Женщину подозревают в убийстве бывшего мужа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается. Назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, в одной из квартир в Гатчине обнаружили труп 33-летнего мужчины. О его смерти в полицию сообщила подозреваемая. Женщина рассказала, что задушила бывшего супруга, когда тот пытался изнасиловать её 16-летнюю дочь. В качестве орудия она использовала пояс.

По данным Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, мужчина был пьян. В квартиру к женщине и её детям он проник через балкон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи проверяют информацию о совершении мужчиной противоправных действий в отношении подозреваемой и её дочери.