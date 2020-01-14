Бывшую подозревают в удушении мужчины в Гатчине

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины. Подозреваемой по делу проходит его 36-летняя сожительница. Женщина утверждает, что задушила мужчину, защищая дочь.

«В настоящее время следствием проверяется версия подозреваемой о совершении противоправных действий в отношении нее и ее 16-летней дочери со стороны мужчины», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

По версии следствия, в ночь на 14 января мужчина, будучи пьяным, через балкон проник в квартиру сожительницы с детьми. В ходе выяснения отношений женщина задушила его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемая сама вызвала полицию. Женщина рассказала, что задушила бывшего мужа, когда тот пытался изнасиловать её 16-летнюю дочь. В качестве орудия она использовала пояс.