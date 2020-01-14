В Гатчине мать ради дочери задушила бывшего мужа

Жительница Гатчинского района Ленинградской области обратилась в полицию и сообщила, что задушила бывшего мужа. Пойти на убийство она была вынуждена, защищая дочь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение от 37-летней женщины поступило в полицию вечером 13 января. Она рассказала, что задушила экс-супруга, когда тот пытался изнасиловать её 17-летнюю дочь. В качестве орудия женщина использовала пояс.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело 34-летнего безработного мужчины. Подозреваемая задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мера пресечения для женщины не избиралась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Подпорожье Ленинградской области женщина-инвалид третьей группы дважды подверглась изнасилованию. По подозрению задержан 42-летний безработный местный житель.