Сына экс-хоккеиста Соколова будут судить за убийство матери

Сына экс-хоккеиста Соколова будут судить за убийство матери
Уголовное дело передано во передано во Всеволожский городской суд. Фото: Pixabay

Он также обвиняется в посягательстве на жизнь брата.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. Уголовное дело, заведенное на сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова, передано во Всеволожский городской суд. Молодого человека обвиняют в убийстве матери, а также в посягательстве на жизнь брата.

Уточняется, что молодой человек прошел экспертизу и у него выявили психические расстройства, так что он не осознавал, что делает. Напоминаем, что все случилось 13 июня 2019 года. Подросток ранил своего брата ножом, а также напал на мать и убил ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста Соколова пришел на похороны. Юношу 15 лет отпустили накануне, пока не предъявив ему никаких обвинений.

Максим Соколов ска
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