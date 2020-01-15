Сына экс-хоккеиста Соколова будут судить за убийство матери

Он также обвиняется в посягательстве на жизнь брата.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. Уголовное дело, заведенное на сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова, передано во Всеволожский городской суд. Молодого человека обвиняют в убийстве матери, а также в посягательстве на жизнь брата.

Уточняется, что молодой человек прошел экспертизу и у него выявили психические расстройства, так что он не осознавал, что делает. Напоминаем, что все случилось 13 июня 2019 года. Подросток ранил своего брата ножом, а также напал на мать и убил ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста Соколова пришел на похороны. Юношу 15 лет отпустили накануне, пока не предъявив ему никаких обвинений.