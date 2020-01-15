Суд отказался возвращать саду на Неве статус ЗНОП

Суд отказался возвращать саду на Неве статус ЗНОП
Сад на Неве. Скриншот: vk.com/mytndvor

Городской суд Санкт-Петербурга отказался вернуть «саду на Неве» статус зеленых насаждений общего пользования. Ранее с такой просьбой в инстанцию обратились градозащитники.

Сквер на Смольной набережной, площадью почти в 3 га, на месте которого хотят возвести здание Верховного суда, по-прежнему остается под угрозой уничтожения. Горсуд Петербурга исключил его из перечня ЗНОП, сообщает 15 января объединенная пресс-служба судов.

Однако истцы, активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» и депутат ЗакСа Борис Вишневский, готовы продолжать борьбу. Они намерены оспорить решение суда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что территорию сада на Неве в районе Смольнинской набережной планируют переделать под судебный квартал. Активисты и некоторые депутаты выступают против такого решения.

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