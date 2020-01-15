В Шушарах нашли обзглавленную корову

Житель Пушкинского района Петербурга, проходя неподалеку от жилого квартала, наткнулся на крайне неприятное зрелище: освежеванную коровью голову.

О странной находке очевидец рассказал в сообществе «Шушары | Подслушано» в социальной сети «Вконтакте» в среду, 15 января. По словам свидетелей, останки животного нашли в поле, рядом с Новгородским проспектом, совсем недалеко от жилых домов.

Где находится туша несчастной коровы, неизвестно. В комментариях интернет-пользователи предположили, что магазины могли выкинуть голову в качестве отходов. Другие участники сообщества выдвинули версию, что на месте происшествия устраивали некий ритуал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле «Черной речки» в машине взорвался газовый баллон. Огонь уничтожил автомобиль за считанные минуты. Водитель остался жив.