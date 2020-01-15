Возле «Черной речки» на трамвайных путях взорвалась и загорелась машина

Возле &#171;Черной речки&#187; на трамвайных путях взорвалась и загорелась машина
"Водитель живой. Только в шоке", - рассказывают очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

На улице Академика Крылова в Приморском районе Петербурга взорвалась машин. В салоне автомобиля находился газовый баллон.

Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 15 января, около пяти часов вечера. Автомобиль ехал по трамвайным путям, когда, неподалеку от станции метро «Черная речка», газовый баллон, по словам очевидца, вылетел через багажник. Машина сгорела в течение пяти минут.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Пост подкреплен шокирующим зрелищем объятого огнем автомобиля. «Пламя пыхнуло выше здания военно-морской академии», — отметил свидетель. Водитель, к счастью, остался жив. На месте происшествия работают спасатели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге задержали угонщика Range Rover, угрожавшего владельцу оружием.

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