Задержанного со стрельбой угонщика Range Rover арестовали

В машине нашли оборудование для угона. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В машине нашли оборудование для угона. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге арестовали фигуранта уголовного дело о краже Range Rover. Накануне его задержали на угнанном авто, в ход пришлось пустить стрельбу.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Кировского района. Ранее он был судим за побои, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским также удалось установить владельца угнанного Range Rover. Машина принадлежит работнику инжениринговой компании. Стоимость её оценивается в 1,2 млн рублей.

Напомним, утром 14 января наряд ГИБДД заметил на КАД Range Rover, который грубо нарушал правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требования об остановки. В ходе погони полицейские были вынуждены применить табельное оружие.

На 36 километре Московского шоссе Range Rover попал в ДТП. Водитель бросил машину и попытался скрыться в лесополосе, но был задержан. Автомобиль оказался угнанным, в салоне правоохранители обнаружили оборудование для угона. Полиция полагает, что мужчина может быть причастен к другим автомобильным кражам.