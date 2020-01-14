На КАДе со стрельбой задержали угонщика люксового Range Rover

В машине нашли оборудование для угона. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В машине нашли оборудование для угона. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге со стрельбой задержали водителя Range Rover. Мужчина пытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле.

В салоне авто обнаружено оборудование для угонов: «глушилка» и прибор для безключевого запуска. Полиция предполагает, что водитель может быть причастен к серии автомобильных краж.

Мужчина был задержан утром 14 января. Наряд ГИБДД заметил на КАД Range Rover, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Требования об остановке он проигнорировал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе погони один из полицейских применил табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел в воздух, он несколько раз выстрелил по колесам Range Rover.

На 36 километре Московского шоссе внедорожик свернул налево и врезался в припаркованную Skoda. После чего водитель бросил автомобиль и попытался скрыться в лесу.

Попытка побега не удалась. Водителя задержали сотрудники полиции. Range Rover, как оказалось, был угнан в Московском районе Петербурга.

«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — добавили в МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге угнали Mercedes-Benz стоимостью 1,5 млн рублей.