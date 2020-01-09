У безработного петербуржца угнали Mercedes за 1,5 млн рублей

У безработного жителя Петербурга угнали автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция узнала об угоне утром 6 января. Молодой человек 1994 года рождения сообщил, что в период с 16:00 30 декабря 2019 года по 10:30 6 января текущего у него похитили Mercedes-Benz. Молодой человек также уточнил, что автомобиль был припаркован рядом с домом №46 по проспекту Просвещения. Стоимость похищенной машины оценивается в 1,5 млн рублей.

Полицией принят меры в розыску злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Северной столицы полицейским пришлось двадцать минут гоняться за нетрезвым водителем «ВАЗа», нарушившим правила дорожного движения (ПДД).