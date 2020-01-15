Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал автором единственного гола в двустороннем матче команды на сборах в Катаре.

Об этом сообщается на официальной странице Twitter «Зенита». Гол нападающего стал первым для сине-бело-голубых в 2020 году.

«Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах», — говорится в сообщении.

«Зенит» может заявить Кокорина на весеннюю часть сезона-2019/20.

В сентябре прошлого года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.