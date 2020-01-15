Около 25 представителей УЕФА посетят Петербург с финальным инспекционным визитом

Около 25 представителей УЕФА посетят Петербург с финальным инспекционным визитом
Чемпионат Европы UEFA 2020. Фото: ru.uefa.com

Специалисты УЕФА приедут в Петербург с финальным инспекционным визитом перед ЧЕ-2020.

Гендиректор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что порядка 25 специалистов посетят Петербург 3 февраля, сообщает ТАСС. Среди них будет заместитель исполнительного директора УЕФА Андреас Шар.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время проведения Чемпионата Европы по футболу летом 2020 года гостиницам в Петербурге запретят взвинчивать цены на жилье. Ограничение начнет действовать 3 июня и будет в силе до 13 июля.

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