Заработать на болельщиках не выйдет: на время ЧЕ-2020 в Петербурге ограничат стоимость отелей

Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Петербург примет три игры. Фото: pixabay.com

Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Петербург примет три игры. Фото: pixabay.com

Во время проведения Чемпионата Европы по футболу летом 2020 года гостиницам в Петербурге запретят взвинчивать цены на жилье.

Ограничение начнет действовать 3 июня и будет в силе до 13 июля. Этим вопросом занялся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в четверг, 19 декабря, подписавший соответствующее постановление, пишут «Известия». Подобный запрет издается с целью предотвратить спекуляции с ценами на гостиничные номера, как это происходило ранее.

Максимальная стоимость люкса не превысит 500 тысяч рублей в сутки, самый простой номер в хостеле обойдется не дороже тысячи рублей за ночь. Пятизвездочные отели не смогут поднимать цены на стандартные номера выше 30 тысяч за сутки. Три звезды могут потребовать от 15 до 30 тысяч. Отели вне классификации смогут предложить жилье от тысячи до пяти за ночь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Алина Загитова после объявления о завершении карьеры согласилась выступить на «Газпром Арене».