В 2020 году Ленобласть потратит более миллиарда рублей на ремонт больниц

В 2020 году Ленобласть потратит более миллиарда рублей на ремонт больниц
Фото: Baltphoto

В наступившем году Ленинградская область потратить на ремонт медучреждений поти в два раза больше, чем в 2018 году — более одного миллиарда рублей. В 2019 году власти потратили 940 млн рублей, а в 2018 году — 594 млн рублей.

Как сообщается в пресс-службе областного правительства, также в 2020 году Ленобласть намерена выполнить план по охвату сельских территорий фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). Этот план предусматривается национальным проектом «Здравоохранение», заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по итогам оглашения президентом послания Федеральному собранию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в сельских школах отремонтируют спортзалы.

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В 2020 году Ленобласть потратит более миллиарда рублей на ремонт больниц
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