Жителей ленобласти предупредили о сильном ветре

Метеорологи сообщили местным жителям Ленинградской области об усилении ветра до 15-17 м/с.

В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, рассказали, что утром и ночью жителей области ожидает небольшой дождь, а в некоторых районах области может выпасть мокрый снег. Скорость ветра будет изменяться с 7-12 м/с до 15/17.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег. О случившемся стало известно 13 января. Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что малознакомая женщина попросила у него 260 тысяч рублей.