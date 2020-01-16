Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Приморском районе

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Приморском районе
ДТП случилось 16 января. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ 21015».

Все случилось ночью, 15 января, на пересечении Богатырского проспекта и проспекта Сизова. Об этом сообщают в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу.

Машина сбила женщину на пешеходном переходе.

Очевидцы сообщили о произошедшем в Сети и выложили фотографии с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.

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