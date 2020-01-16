В Гидрометцентре сообщили россиянам о холодном феврале

В Гидрометцентре сообщили россиянам о холодном феврале
В некоторых областях температура может быть ниже нормы.Фото: pixabay

В феврале нового года температура будет изменяться в пределах нормы по всей территории России.

Температура в Ленинградской, Нижегородской, Кировской, Московской, Тверской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии будет изменяться в пределах нормы. До -17 градусов температура может опуститься на севере Приволжского округа.

В третьем месяце зимы температура ниже нормы может быть зафиксирована в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на западе Чукотки, на побережье Магаданской области, в некоторых районах Хабаровского края и в Амурской области.

Об изменениях температуры рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина «Российской газете».

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