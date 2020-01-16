Кассир в банке отказался отдать деньги преступникам с оружием

Кассир в банке отказался отдать деньги преступникам с оружием
Преступников разыскивают. Фото:pixabay.com

На Савушкина в Санкт-Петербурге в ПАО «Райффайзенбанк» неизвестные совершили разбойное нападение.

Мужчины в масках требовали деньги у кассиров, угрожая им предметами похожими на оружие, но работники офиса отказались отдать деньги.

В ходе расследования служебно-розыскная собака довела сотрудников правоохранительных органов до двора дома №104 корпус 2 на Школьной улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

банк кража нападение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском
Почтовый курьер отдал лжеполицейским 300 тысяч в Петербурге
Неизвестный похитил драгоценности петербурженки на 90 тыс рублей
Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»
Сироту оставили без жилья в Петербурге
Кассир в банке отказался отдать деньги преступникам с оружием
Неизвестные в Петербурге угнали машину, угрожая оружием
Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника