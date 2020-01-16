Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

В Санкт-Петербурге утром, 16 января, несколько судов были эвакуированы.
В Объединенной пресс-службе рассказали, что из-за сообщений о «минировании» эвакуировали посетителей и работников Сестрорецкого, Приморского, Октябрьского, Куйбышевского районных судов.
Полиция занимается осмотром помещений зданий.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приозерском районе Ленинградской области неизвестный украл копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы» у пенсионерки. Стоимость картины оценивается в 100 тысяч рублей, она была написана в конце 19 — начале 20 века.