Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

В Санкт-Петербурге утром, 16 января, несколько судов были эвакуированы.

В Объединенной пресс-службе рассказали, что из-за сообщений о «минировании» эвакуировали посетителей и работников Сестрорецкого, Приморского, Октябрьского, Куйбышевского районных судов.

Полиция занимается осмотром помещений зданий.