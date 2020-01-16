Неизвестный похитил драгоценности петербурженки на 90 тыс рублей

Неизвестный похитил драгоценности петербурженки на 90 тыс рублей
Женщина обратилась в полицию.Фото: pixabay

Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже на Поэтическом и похитил украшения. Вор проник в квартиру путем отжатия окна стеклопакета. Это случилось 15 января.

О произошедшем стало известно после обращения женщины в правоохранительные органы с заявлением о краже драгоценностей. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приозерском районе Ленинградской области неизвестный украл копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы» у пенсионерки. Стоимость картины оценивается в 100 тысяч рублей, она была написана в конце 19 — начале 20 века.

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