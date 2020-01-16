Ребенка госпитализировали в состоянии комы с занятий в спортшколе во Всеволожске

7-летнего мальчика госпитализировали в состоянии комы во Всеволожскую больницу. Ребенок остался без присмотра тренера в бассейне спорткомплекса «Олимп» и утонул.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленобласти сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Помощника тренера и тренера задержали.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в спортивной школе и изъяли документацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербургская воздушная гавань Пулково на пять лет перешла в режим открытого неба в среду, 1 января. В Пулково сроком на пять лет сняли ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов зарубежных авиакомпаний в Северную столицу.з