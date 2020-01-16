В Выборгском районе на дереве нашли труп мужчины

В районе проспекта Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга прохожие случайно обнаружили на дереве тело мужчины.

Погибшего молодого человека в ветвях заметила жительница Северной столицы. Девушка шла по проспекту Энгельса, неподалеку от Верхне-Суздальского озера. Шокирующее зрелище свидетельница наблюдала поздним вечером, — около десяти часов, — 15 января.

На теле погибшего сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки удушения. По предварительным данным, молодой человек являлся 33-летним уроженцем Республики Коми. Мужчина занимался обработкой металла. Точные причины и обстоятельства смерти устанавливает полиция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе под колеса автомобиля попала беременная жительница Санкт-Петербурга. Девушка в больнице в тяжелом состоянии.