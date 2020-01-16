«Роскосмос» рассказал о способе защиты от иностранных спутников-шпионов

&#171;Роскосмос&#187; рассказал о способе защиты от иностранных спутников-шпионов
Новый метод работает при соблюдении определённых условий. Фото: pixabay.com

Эксперты «Роскосмоса» разработали технологию, позволяющую скрыть конфиденциальную информацию на территории РФ от иностранных шпионских спутников.

Специалисты предложили создать множество радиоэлектронных станций, которые, в момент передачи данных, могли бы подавлять сигналы иностранных спутников. Таким образом, спутники-ретрансляторы, получающие информацию на Земле, будут лишены возможности воспользоваться этой информацией.

Однако, отмечают разработчики «Роскосмоса», подобное предложение может быть эффективно только при условии, когда шпионские спутники находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран. В таком случае помешать невозможно, так как информация доставляется напрямую.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в Роскосмосе отреагировали на заявление США о крахе космической индустрии в России.

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