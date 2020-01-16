На «нервного водителя», стрелявшего из «Осы» в центре Петербурга, завели уголовное дело

Полиция Петербурга задержала владельца Infiniti, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета «Оса» прямо в центре города.

О задержании нарушителя сообщили в четверг, 16 января, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. В отношении 44-летнего мужчины, занимающегося ремонтными работами, возбудили уголовное дело о хулиганстве. У предполагаемого стрелка изъяли оружие, а также взяли подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала об инциденте с «нервным водителем», 2 января попавшем на кадры видеорегистратора. Конфликтная ситуация произошла возле дома №4 по улице Ефимова, рядом с набережной Фонтанки.

Мужчина остановился прямо на проезжей части, включив «аварийку». На возмущенные сигналы стоящих за ним автомобилей нарушитель отреагировал неожиданно: достал пистолет, выстрелил в воздух и тут же уехал.