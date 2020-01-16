Смольный планирует продать аварийные здания на Тележной

Старинные постройки на Тележной улице, за сохранность которых борются активисты, возможно продадут властями Петербурга.

Возможная продажа касается зданий №21, 23, 25-27 и 29А и 29Г. Однако официального распоряжения от Комитета имущественных отношений (КИО) еще не поступало, поэтому судьба домов неизвестна. Во многом условия их дальнейшего существования будут зависеть от условий, которые выставит правительство при продаже.

Об этом в четверг, 16 января, сообщает «Деловой Петербург». Возможно, найдутся покупатели, которые займутся реставрацией исторических зданий и дадут им вторую жизнь, но намерения города очевидны: вкладываться в их ремонт из бюджета Петербурга вряд ли будут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть совместно с федеральным Фондом защиты прав обманутых дольщиков готовит перечень объектов, подлежащих достройке в 2020 году.