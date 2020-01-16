В феврале Ленобласть утвердит перечень проблемных объектов для достройки

Наблюдательный совет Фонда принял решение о восстановлении прав граждан нескольких объектов компаний «Навис», «Норманн», СНВ «Северо-запад» и других. Фото: pixabay.com

Наблюдательный совет Фонда принял решение о восстановлении прав граждан нескольких объектов компаний «Навис», «Норманн», СНВ «Северо-запад» и других. Фото: pixabay.com

Правительство Ленобласти совместно с федеральным центром утвердят очередной список проблемных объектов для достройки или выплаты компенсаций дольщикам.

Обсуждение конкретных объектов, пополнивших перечень, состоялось в среду, 15 января. В нем участвовали представители Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и зампреда правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Фонд продемонстрировал слаженную и оперативную работу, в то время как конкурсные управляющие, ведущие процедуру банкротства застройщиков, не торопятся предоставлять необходимые документы в Фонд вообще или в полном объеме. Среди них ЗАО «ИК СУ», ООО «Проминвест», ООО «Норманн», ООО «Ижорские просторы», ЖСК «ЖК Альпийская деревня-2», ООО «Орион», ООО «Нординвестстрой» и другие. Это мешает включить объекты компаний в перечень наблюдательного совета.

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