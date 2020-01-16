В Петербурге ребенок не выжил во время домашних родов

В Петербурге ребенок не выжил во время домашних родов
К сожалению, помочь младенцу не успели. Фото: Baltphoto

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту смерти новорожденного во время домашних родов.

Трагическим образом завершились роды на дому в одной из квартир на проспекте Пятилеток в Невском районе города. Младенец, родившийся в ванной, к несчастью, скончался. Об этом в четверг, 16 января, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Причины смерти ребенка не уточняются. Женщину оперативно доставили в медицинское учреждение, врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Сейчас с супругами работает полиция и прокуратура. По предварительной информации, у них также есть трехлетняя дочь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об аналогичном случае, произошедшем 24 декабря 2019 года. В квартире на улице Лидии Зверевой во время домашних родов скончался ребенок.

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